СМИ: в результате удара армии Израиля в секторе Газа погибли восемь человек

Также телеканал Al Jazeera сообщил о массированном артиллерийском обстреле южных районов анклава

ДУБАЙ, 8 января. /ТАСС/. Восемь палестинцев погибли в результате израильского авиаобстрела лагеря беженцев в центральной части сектора Газа. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, в результате воздушной атаки армии Израиля на лагерь беженцев Дейр-эль-Балахе, расположенный в центральной части сектора Газа, погибли по меньшей мере восемь палестинских граждан.

Также телеканал сообщает о массированном артиллерийском обстреле южных районов палестинского анклава, городов Айта-эш-Шааб и Хан-Юнис, где было полностью уничтожено здание технологического колледжа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как 7 октября 2023 года боевики ХАМАС из сектора Газа начали массированный ракетный обстрел Израиля и вторглись на его территорию. Нападение сопровождалось убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников. В ответ Израиль приступил к нанесению ударов по палестинскому анклаву, а затем начал там наземную операцию.