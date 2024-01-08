Глава Генштаба ЦАХАЛ заявил, что боевые действия в секторе Газа продлятся весь 2024 год

Герци Халеви отметил, что израильская армия сохранит свою "бдительность" на Западном берегу реки Иордан

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 января. /ТАСС/. Боевые действия в секторе Газа будут продолжаться в течение всего 2024 года. Об этом заявил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви во время посещения израильских войск на Западном берегу реки Иордан.

"Мы, безусловно, будем сражаться в Газе весь год", - приводит его слова портал Ynet. Халеви отметил, что израильская армия сохранит свою "бдительность" на Западном берегу реки Иордан, а также на севере будет противостоять вооруженным формированиям шиитской партии "Хезболлах".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.