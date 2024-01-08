Израиль сообщил о повреждениях на базе ВВС в результате удара "Хезболлах"

По словам официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, остановки деятельности по обнаружению объектов в воздухе и контролю за воздушным пространством не произошло

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила, что при нанесении ракетного удара ливанской группировкой "Хезболлах" пострадала инфраструктура базы ВВС Мерон. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

В результате ракетного обстрела "Хезболлах" был причинен ущерб системе управления воздушным движением базы ВВС Мерон на севере Израиля, информирует издание со ссылкой на официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари. Он не уточнил характер и масштабы ущерба, но согласно кадрам, распространенным "Хезболлах", два купола радаров были поражены противотанковыми управляемыми ракетами.

По словам Хагари, остановки деятельности по обнаружению объектов в воздухе и контролю за воздушным пространством не произошло. Подразделение продолжает функционировать и имеет "другие системы в качестве резервных", сказал представитель ЦАХАЛ.

6 января вооруженное крыло шиитской партии "Хезболлах" выпустило с территории Ливана более 60 ракет по военному объекту на севере Израиля в качестве ответа на уничтожение замглавы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури.

Он погиб 2 января в результате ракетного удара израильских ВВС по штаб-квартире ХАМАС на южной окраине Бейрута. Лидер "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла заявил, что "израильское преступление не останется без справедливого возмездия".