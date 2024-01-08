Президент Болгарии оспорил в Конституционном суде закон об изменениях в конституцию

Румен Радев считает, что поправки меняют баланс и взаимный контроль между основными органами власти

СОФИЯ, 8 января. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев обратился в Конституционный суд в связи с законом об изменениях и дополнениях в конституцию, принятым большинством депутатов парламента страны в канун Нового года.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Радев считает противоречащими конституции принятые поправки, которые дают право гражданам с двойным гражданством быть народными депутатами и министрами, устанавливают новый порядок назначения технического правительства и положения, регулирующие срок полномочий различных законодательных органов. В главе о судебной власти президент оспаривает новый порядок назначения председателей высших судов и главного прокурора, которые могут быть поставлены на пост без указа главы государства.

Радев полагает, что принятые парламентом эти и другие поправки противоречат другим конституционным положениям, меняют баланс между основными органами власти и взаимный контроль.

Болгарский лидер также оспорилсаму процедуру голосования по изменениям в конституцию.

"Президент считает, что некоторые поправки, помимо того, что содержат противоречия с другими положениями конституции, меняют баланс между основными органами власти и взаимоконтроль между ними, напрямую затрагивая форму государственного управления и попадают под исключительную компетенцию Великого народного собрания", - говорится в сообщении.

Ожидается, что в ближайшие дни жалобы в Конституционный суд с требованием отмены спорного закона внесут представители оппозиционных партий "Возрождение" и "Есть такой народ".