ЕС потребовал от Сербии бороться с публичными обвинениями в поддержке протестов

Тема возможного вмешательства является российским нарративом, с которым нужно бороться, отметил пресс-секретарь дипслужбы ЕС Петер Стано

БРЮССЕЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Евросоюз требует от Сербии "думать и действовать по-европейски" и бороться с появляющимися в СМИ обвинениями в адрес ЕС в поддержке антиправительственных выступлений в Белграде. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь дипслужбы ЕС Петер Стано.

"Это полный нонсенс говорить, что Евросоюз пытается вмешиваться или стимулировать какие-либо антиправительственные протесты в Сербии. Это российские нарративы, с которыми надо бороться, что мы неоднократно подчеркивали нашим сербским партнерам. Это время, когда они должны реально думать, говорить и действовать по-европейски, если они хотят, чтобы их европейские устремления были достойны доверия", - сказал он.

Как уточнил Стано, этот сигнал Евросоюз "посылает всем своим партнерам, не только Сербии".

В Сербии 17 декабря 2023 года прошли внеочередные парламентские и муниципальные выборы. На них одержала победу коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться". Представители занявшего второе место оппозиционного блока "Сербия против насилия" заявили, что результаты голосования были фальсифицированы. 18 декабря того же года оппозиционеры начали серию митингов у здания Республиканской избирательной комиссии в Белграде, а 24 декабря попытались взять штурмом столичную администрацию. Полиция подавила беспорядки, задержав 38 человек, из которых семеро признали свою вину. Президент Вучич назвал попытку захвата администрации Белграда "атакой на суверенитет республики".