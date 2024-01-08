Полиция запретила протестующим фермерам разжечь костер у правительства Литвы

Один из инициаторов акции член совета по сельскому хозяйству Йонас Вилёнис пообещал приехать туда с тракторами

ВИЛЬНЮС, 8 января. /ТАСС/. Полиция запретила фермерам разжечь костер у здания правительства Литвы в знак протеста против нежелания властей решать их проблемы. Об этом сообщил журналистам один из инициаторов акции член совета по сельскому хозяйству Йонас Вилёнис.

"Костер разжечь запретили. Ничего, мы приедем сюда с тракторами", - пообещал он.

В понедельник акция протеста проводится во всех районах Литвы. Ее участники разжигают в районных центрах костры, чтобы привлечь внимание общественности. Фермеры требуют уважительного отношения к частной собственности. Имели место случаи, когда власти отчуждали их земельные угодья при несогласованном расширении охранных территорий. Другими проблемами является затяжной кризис в молочной промышленности и сложности в культивировании многолетних лугов.

Сельскохозяйственная палата Литвы считает, что будущее деревни связано с малыми и средними крестьянскими хозяйствами, поэтому необходимы более жесткие меры контроля за расширением владения земельными угодьями. Фермеры настаивают на норме приобретения в частное владение участков земли площадью не более 500 га.