СМИ: глава ОАЭ считает, что Нетаньяху должен просить денег у Зеленского для палестинцев

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян отметил, что украинский президент получает много денег от некоторых стран, поэтому, возможно, он сможет помочь Израилю

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что тот должен просить денег у украинского лидера Владимира Зеленского на выплату пособий по безработице палестинским рабочим с Западного берега реки Иордан. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Президент ОАЭ отклонил просьбу главы кабмина еврейского государства предоставить средства для соответствующих выплат рабочим, которым Израиль запретил въезд на свою территорию после атаки палестинского радикального движения ХАМАС 7 октября 2023 года. "Попросите у Зеленского денег", - с сарказмом подчеркнул президент в разговоре с премьером. Он отметил, что Зеленский получает много денег от некоторых стран, поэтому, возможно, он сможет помочь Израилю, добавил портал.

"Представление о том, что арабские страны придут восстанавливать [регион] и оплачивать расходы за происходящее в настоящее время, - это выдача желаемого за действительное", - сказал Axios один из чиновников ОАЭ, комментируя слова президента.

После нападения ХАМАС израильское правительство ввело запрет на въезд с Западного берега Иордана по соображениям безопасности. Это решение привело к тому, что более 100 тыс. палестинцев, которые проживают на Западном берегу Иордана, но работали в Израиле до атаки, не смогли попасть на израильскую территорию. Ухудшение состояния палестинской экономики и рост безработицы из-за нападения усилили опасения израильских силовых структур и вашингтонской администрации, что такие условия могут привести к обострению ситуации на Западном берегу Иордана. В правительстве еврейского государства отклоняют запросы разрешить некоторым палестинским рабочим въезд в Израиль.

В связи с этим Нетаньяху и обратился к президенту ОАЭ несколько недель назад, поясняет портал. Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян сказал, что готов помочь, но, когда израильский премьер спросил, направит ли Абу-Даби средства на пособия палестинским рабочим, президент был потрясен. По словам источника Axios, президент ОАЭ не мог поверить, что израильский премьер считает, что ОАЭ готовы заплатить за проблему, которая возникла из-за решения Израиля не пускать рабочих.