ОБСЕ разочарована отказом Минска пригласить наблюдателей от организации на выборы

Глава бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Маттео Мекаччи и председатель парламентской ассамблеи объединения Пиа Каума считают этот факт "нарушением международных обязательств" Белоруссии

ВЕНА, 8 января. /ТАСС/. Глава бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Маттео Мекаччи и председатель парламентской ассамблеи объединения Пиа Каума выразили сожаление из-за отказа Минска от приглашения наблюдателей организации на предстоящие парламентские выборы и считают этот факт "нарушением международных обязательств" Белоруссии.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что решение не приглашать государства - члены ОБСЕ через БДИПЧ наблюдать за парламентскими выборами в Белоруссии не позволит гражданам и институтам страны воспользоваться беспристрастной, прозрачной и всесторонней оценкой. Это противоречит обязательствам, взятым на себя Минском, и идет вразрез как с буквой, так и с духом сотрудничества, на котором основывается ОБСЕ", - приводит пресс-служба организации слова Мекаччи.

Председатель ПА ОБСЕ Пиа Каума призвала белорусские власти "к большей открытости" и подчеркнула, что наблюдатели от ассамблеи присутствовали на различных выборах в республике с 1995 года.

Представитель Белоруссии при международных организациях в Вене Андрей Дапкюнас 8 января заявил журналистам, что Минск уведомил главу БДИПЧ ОБСЕ о своем решении воздержаться от приглашения наблюдателей от организации на парламентские выборы 25 февраля. В качестве причины для отказа дипломат указал на "текущее состояние системы наблюдения, основанное на двойных стандартах". Он подчеркнул, что Белоруссия будет готова пересмотреть свое решение в случае отказа Запада от политики санкций и вмешательства во внутренние дела страны.

В ходе первого в истории Белоруссии единого дня голосования, который пройдет 25 февраля 2024 года, будут избраны 110 депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания и 12 514 депутатов местных советов. На назначенных на 4 апреля 2024 года выборах в Совет Республики от каждой из шести областей и Минска на заседаниях депутатов местных советов базового уровня будут избраны по восемь членов верхней палаты парламента. Еще восемь сенаторов назначаются президентом Белоруссии.