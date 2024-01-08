В Нигерии по подозрению в коррупции отстранена министр по борьбе с бедностью

По данным газеты Daily Post, Бетту Эду подозревается в том, что на ее частный банковский счет были переведены $661 тыс. государственных средств, которые предназначались в качестве социальной помощи беднейшим слоям населения

ПРЕТОРИЯ, 8 января. /ТАСС/. Президент Нигерии Бола Тинубу отстранил от должности министра по гуманитарным вопросам и снижению бедности Бетту Эду на время рассмотрения выдвинутых против нее обвинений в коррупции. Об этом сообщила нигерийская газета Daily Post.

Министр подозревается в том, что на ее частный банковский счет были переведены 585,189 млн найр ($661 тыс.) государственных средств, которые предназначались в качестве социальной помощи беднейшим слоям населения четырех штатов на юге Нигерии, отмечает издание. Президент поручил Комиссии по экономическим и финансовым преступлениям расследовать выдвинутые против Эду обвинения в финансовых нарушениях. "По итогам расследования будут приняты окончательные решения по дальнейшей судьбе отстраненного министра", - заявил специальный советник президента по информации и стратегии Байо Онануга.

Весной 2023 года при вступлении в должность президента Нигерии Тинубу заявил, что борьба с коррупцией в высших эшелонах власти является для него одним из приоритетов.