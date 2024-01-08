Саудовский наследный принц высказался за прекращение военных действий в Газе

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд подчеркнул важность работы над созданием условий для восстановления стабильности и возвращения к мирному процессу

РАБАТ, 8 января. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел в городе Эль-Уля встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которой они обсудили ряд вопросов, в том числе обстановку в зоне палестино-израильского конфликта.

Как сообщило Саудовское агентство печати, принц подчеркнул "важность прекращения военных действий в секторе Газа, приложения еще больших усилий в гуманитарной сфере, работы над созданием условий для восстановления стабильности и возвращения к мирному процессу, который обеспечил бы обретение палестинским народом своих законных прав, достижение справедливого и прочного мира".

Мухаммед бен Сальман и Блинкен также рассмотрели "различные аспекты двусторонних отношений, сферы совместного сотрудничества и пути его развития в интересах двух государств". Их встреча прошла в зимнем шатре, украшенном традиционными коврами и предметами интерьера.