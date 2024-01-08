Al Jazeera: при израильском обстреле в лагере беженцев Нусейрат в Газе погибли 12 человек

По информации телеканала, десятки людей получили ранения

РАБАТ, 8 января. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли, десятки получили ранения в лагере беженцев Нусейрат, расположенном в центральной части сектора Газа, в результате артиллерийского обстрела, совершенного армией Израиля. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

Также израильские военные вечером 8 января обстреливают города Дейр-эль-Балах и Хан-Юнис в секторе Газа.

В Хан-Юнисе происходят боестолкновения подразделений израильской армии с бойцами группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющейся боевым крылом палестинского движения ХАМАС, сообщает Al Jazeera.