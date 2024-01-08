В США заявили об отсутствии планов выводить американские войска из Ирака

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отметил, что Вашингтон по-прежнему сосредоточен на полном разгроме ИГ

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не планирует в настоящее время выводить из Ирака свои войска, численность которых составляет около 2,5 тыс. человек. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона генерал ВВС США Патрик Райдер на регулярном брифинге для журналистов.

Ранее иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани заявил, что оправдания для присутствия на территории Ирака сил международной коалиции во главе с США закончились. Сразу после того, как американские ВС нанесли удар по штабу иракского народного ополчения в Багдаде, глава правительства заявил, что власти страны незамедлительно приступят к согласованию даты вывода иностранных войск.

"Сейчас я не знаю о каких-либо планах [по выводу войск]. Мы по-прежнему сосредоточены на полном разгроме ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС)", - отметил Райдер.

Он добавил, что ему "неизвестно о каких-либо обращениях иракского правительства к Пентагону" с просьбой о выводе американских войск. Представитель военного ведомства отметил, что ВС США находятся в Ираке по приглашению правительства страны.

4 января один из командиров шиитского движения "Хезболлах ан-Нуджаба" Абу Таква был убит в результате удара американского беспилотника в Багдаде, еще не менее шести человек пострадали. Абу Таква возглавлял 12-ю бригаду движения, а также был сторонником иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". 26 декабря 2023 года Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о нанесении ударов по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" на иракской территории в ответ на нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии. Правительство Ирака тогда расценило удары ВС США по целям в республике как враждебный акт, который нарушает суверенитет страны.