На Украине заявили, что Запад не просит Киев вести переговоры о мире

Министр иностранных дел республики Дмитрий Кулеба отметил, что "это не то, что кто-либо может осмелиться предложить в качестве опции"

МАДРИД, 8 января. /ТАСС/. Страны Запада не просили власти Украины вести переговоры о мирном урегулировании с Россией. Такое утверждение содержится в интервью украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, которое он дал испанской газете El Pais.

"Наши союзники не просили нас вести переговоры с Россией о замораживании военных действий ни когда мы встречались на уровне делегаций, ни на встречах за закрытыми дверями в сокращенном формате. Это не то, что кто-либо может осмелиться предложить в качестве опции", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

В конце декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Запад продолжит прибегать к идеологическим нарративам, отказываясь от мирного решения, пока не разрушит Украину. Дипломат отметила, что в последнее время в западном публичном пространстве "то тут, то там" затрагивается тематика переговорного процесса. В этом контексте она напомнила, что ранее представители Евросоюза и США высокого ранга настаивали на том, что ситуация вокруг Украины должна разрешиться на поле боя. Захарова обратила внимание, что Вашингтон и Лондон "руками [бывшего премьер-министра Великобритании] Бориса Джонсона запретили украинскому руководству ведение переговоров с РФ". Поэтому западные страны теперь не могут открыто говорить о необходимости диалога, указала официальный представитель МИД.