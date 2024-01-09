Глава МИД Палестины призвал ФРГ оказать давление на Израиль для прекращения огня в Газе

Рияд аль-Малики также подчеркнул, что приоритетом сегодня должно быть "удовлетворение гуманитарных потребностей населения анклава"

РАБАТ, 9 января. /ТАСС/. Глава палестинского МИД Рияд аль-Малики провел в Рамалле встречу со своей германской коллегой Анналеной Бербок, во время которой обсудил с ней последние события в зоне палестино-израильского конфликта.

Аль-Малики призвал Берлин "оказать давление на Израиль с целью прекращения огня в секторе Газа и срочной доставки гуманитарной помощи для палестинцев", сообщает информационное агентство WAFA.

Палестинский министр проинформировал Бербок о "последствиях продолжающейся более трех месяцев геноцидной войны против ни в чем не повинных гражданских лиц, разрушениях всех фундаментальных основ человеческого существования в секторе Газа и превращении его в необитаемое место".

Аль-Малики указал на "ежедневные нарушения, совершаемые оккупационными силами и [еврейскими] поселенцами на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим, среди них - вторжения в палестинские города, деревни и лагеря беженцев, убийства палестинских гражданских лиц и наращивание строительства поселений".

По словам главы МИД Палестины, приоритетом сегодня должно быть "немедленное прекращение огня, прекращение насильственного перемещения палестинского народа в секторе Газа и удовлетворение гуманитарных потребностей населения анклава".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.