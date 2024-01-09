СМИ: армии Израиля известно местоположение лидера ХАМАС в секторе Газа

По данным газеты The Times of Israel, Яхья Синвар окружил себя большим числом израильских заложников

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) определила место, где скрывается лидер радикальной палестинской группировки ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар, но использование им заложников в качестве живого щита удерживает военных от атаки. Об этом пишет газета The Times of Israel.

В публикации отмечается, что Израиль, похоже, знает точное местонахождение Синвара. Однако он окружил себя большим числом израильских заложников, что не позволяет ЦАХАЛ нанести по нему удар, отмечает издание. Ранее с аналогичным заявлением выступил в эфире израильской государственной телерадиокомпании Kan бывший глава военной разведки Амос Ядлин.

В декабре 2023 года ЦАХАЛ сообщил об обнаружении и уничтожении одного из укрытий Синвара с подведенной к нему сетью туннелей в северной части сектора Газа. В располагавшемся на глубине около 20 м бункере находились укрытия, молитвенные комнаты и комнаты отдыха. Туннель был оборудован электросетью, вентиляционной и канализационной инфраструктурой, что позволяло находиться внутри него и использовать его для ведения боевых действий в течение длительного времени.

В 1989 году Синвара приговорили в Израиле к четырем пожизненным срокам за планирование похищения и убийства двух израильских солдат и четырех палестинцев. Спустя 22 года его освободили в рамках сделки, заключенной Израилем для возвращения захваченного израильского солдата.