Минобороны Тайваня зафиксировало возле острова четыре воздушных шара КНР

Аэростаты находились на высоте от 4,57 км до 10,06 км

ГОНКОНГ, 9 января. /ТАСС/. Четыре воздушных шара КНР пересекли срединную линию Тайваньского пролива за минувшие сутки. Об этом сообщило оборонное ведомство Тайваня.

Как указывается в заявлении на сайте, шары были замечены в понедельник в 11:53 по местному времени (06:53 мск), 13:58 (08:58 мск), 19:36 (14:36 мск) и 20:24 (15:24 мск) соответственно. По данным ведомства, они пересекли срединную линию Тайваньского пролива и двигались на восток. Аэростаты находились на высоте от 4,57 км до 10,06 км.

Кроме того, за минувшие сутки вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 10 летательных аппаратов и 4 кораблей Народно-освободительной армии Китая. Два летательных аппарата - истребители J-16 - вошли в опознавательную зону ПВО острова к юго-западу от него. Как указывается в заявлении, армия Тайваня в ответ задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.