Блинкен намерен призвать Израиль делать больше для защиты гражданских в Газе

Госсекретарь США отметил, что гуманитарную помощь должны получать те, кто в ней нуждается

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен во время визита в Израиль призвать власти этой страны делать больше для защиты гражданского населения сектора Газа и доставки гуманитарной помощи нуждающимся. Об этом сообщила газета The Washington Post.

"[Израилю] абсолютно необходимо делать больше для защиты гражданского населения и делать больше для того, чтобы гуманитарная помощь попала в руки тех, кто в ней нуждается", - сказал журналистам дипломат.

Как сообщил в соцсетях руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, Блинкен уже прибыл в Израиль и намерен обсудить в том числе "предпринимаемые усилия для освобождения оставшихся заложников". 9 января Блинкен встретится с президентом страны Ицхаком Герцогом и премьером Биньямином Нетаньяху.

4 января Блинкен отправился в ближневосточное турне, предусматривающее посещение Израиля, Турции, а также некоторых арабских государств. В декабре 2023 года портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что дипломат намерен в конце первой недели января обсудить урегулирование ближневосточного конфликта с официальными лицами на Западном берегу реки Иордан, а также в Израиле, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии.