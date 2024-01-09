Венгрия может снять вето на помощь Украине в случае ежегодного пересмотра

План предусматривает выделение на ежегодной основе €12,5 млрд в виде грантов и кредитов, уточняет газета Politico

БРЮССЕЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Венгрия может одобрить помощь Украине со стороны Евросоюза, если голосование по ней будет проходить ежегодно. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на дипломатов и документ, направленный председательствующей в Совете ЕС Бельгии.

Как указали собеседники издания, план предусматривает выделение на ежегодной основе €12,5 млрд в виде грантов и кредитов. Таким образом, за четыре года общая сумма составит €50 млрд.

Газета отмечает, что возможность пересматривать решение о помощи Киеву позволит Будапешту выдвигать условия для дальнейшей поддержки Украины. Politico добавляет, что лидеры ЕС пытаются оказать давление на венгерского премьера Виктора Орбана с целью пересмотра наложенного на помощь Украине вето до саммита ЕС, который пройдет 1 февраля.

"Семилетний бюджет ЕС - это многолетняя структура, мы не можем делать это (согласовывать его - прим. ТАСС) его из года в год", - указал один из дипломатов, чье мнение приводит Politico.

На последнем саммите ЕС в Брюсселе премьер Венгрии наложил вето на поправки в бюджет объединения на 2024-2027 годы, которые предусматривают предоставление Украине в этот период €50 млрд. Венгрия предлагает искать внебюджетные источники для оказания содействия Украине или ограничиться решением этого вопроса на краткосрочную перспективу, например на один год, а затем проанализировать ситуацию и принять дальнейшее решение.