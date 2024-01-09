Лула да Силва отказался амнистировать участников беспорядков 8 января 2023 года

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару в этот день прорвались в правительственные здания и устроили погромы

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 января. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва исключил возможность амнистии в отношении лиц, принимавших участие в акциях протеста и беспорядках 8 января 2023 года.

"Все, кто финансировал, планировал и осуществил попытку переворота, должны понести наказание в пример другим. Нет прощения тем, кто нападает на демократию, свою страну и свой собственный народ", - приводит его слова телеканал CNN Brasil. Президент также отметил, что объявление амнистии для участников протестов означало бы безнаказанность, а "безнаказанность породила бы новые террористические акты в стране".

Сторонники бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару 8 января 2023 года вступили в столкновения с полицией и прорвались в правительственные здания в Бразилиа (парламент, Федеральный верховный суд и рабочую резиденцию главы государства), устроив там погромы. Они выступали против результатов октябрьских президентских выборов, на которых победу одержал Лула да Силва. Беспорядки вызвали широкий общественный резонанс и осуждение со стороны властей иностранных государств.

По оценкам бразильских властей, в погромах участвовали порядка 5 тыс. человек, были задержаны более 1,4 тыс., из них большинство были впоследствии отправлены под домашний арест.