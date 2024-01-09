FT: Драги рассматривают в качестве кандидата на пост главы Евросовета

Директор итальянского Института международных отношений Натали Точчи считает, что бывший премьер Италии вряд ли откажется от такой должности, если его всерьез попросить об этом, но сам не собирается предпринимать активных усилий в этом направлении

ЛОНДОН, 9 января. /ТАСС/. Бывший премьер Италии Марио Драги рассматривается в качестве кандидата на пост председателя Евросовета, сообщила газета Financial Times (FT).

Она указывает со ссылкой на источники среди чиновников и дипломатов Евросоюза, что 76-летний Драги "имеет все шансы стать преемником" нынешнего председателя Евросовета Шарля Мишеля. "Драги - это такая фигура, против которой будет очень трудно выступить, если за ним встанет реальная движущая сила. Однако пока неясно, готовы ли [в ЕС] его реально поддержать", - отметила изданию директор итальянского Института международных отношений Натали Точчи. Она также добавила, что Драги вряд ли откажется от такой должности, если его всерьез попросить об этом, однако сам не собирается предпринимать активных усилий в этом направлении. Как утверждал газете другой источник, экс-премьер Италии "вовсе не претендует ни на одну из ключевых позиций ЕС".

Срочность в поиске преемника Мишеля отчасти вызвана правилами ЕС, которые могут позволить премьер Венгрии Виктору Орбану занять пост главы Евросовета, если ни один кандидат не будет согласован к моменту снятия Мишелем с себя полномочий, поясняет издание.

Ранее газета Politico писала, что досрочный уход Мишеля с поста главы Евросовета в июне для участия в выборах в Европейский парламент (ЕП) может отдать председательство в этой структуре в руки венгерского премьера, так как Венгрия будет возглавлять Совет ЕС с 1 июля по 31 декабря.

Об отставке главы Евросовета

Действующий глава Евросовета Мишель поздно вечером 6 января подтвердил бельгийским СМИ, что возглавит список от своей либеральной франкоязычной бельгийской партии "Реформаторское движение" на выборах в Европарламент. Это решение вызвано как острыми электоральными проблемами у партии, так и завершающимся сроком его полномочий, а также необходимостью найти новое место в политике для продолжения своей карьеры. В случае избрания депутатом, которое ему практически гарантировано, Мишель сможет претендовать на пост главы Европарламента, его заместителя или как минимум на лидерство во фракции либералов.

Прецедентов досрочной отставки председателя Евросовета еще не было. Сама должность была создана только в 2009 году, и до Мишеля ее занимали лишь два человека, которые оставались на своем посту до истечения полномочий. Подобные отставки в связи с выборами часто позволяют себе члены Еврокомиссии, но не руководители ключевых структур ЕС.