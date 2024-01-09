Глава МИД Египта заявил об отвержении давления на палестинцев для их вытеснения из Газы

Самех Шукри указал на необходимость немедленного прекращения огня в анклаве, добавив, что "продолжение израильской оккупации является одной из основных причин нестабильности в регионе"

КАИР, 9 января. /ТАСС/. Каир отвергает любые меры давления на палестинцев с целью их перемещения из сектора Газа. Об этом заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри, выступая на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

"Мы [египетские власти] отвергаем любые способы давления на палестинцев с целью их вытеснения с собственных земель", - заявил Шукри, слова которого процитировал телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". Он указал на необходимость немедленного прекращения огня в палестинском анклаве, добавив, что "продолжение [израильской] оккупации является одной из основных причин нестабильности в регионе".

Египетский министр сообщил, что в ходе встречи с Бербок стороны обсудили "восстановление политических перспектив, связанных с решением о создании двух независимых государств, включая палестинское". Кроме того, по словам Шукри, на переговорах были рассмотрены вопросы поступления гуманитарной помощи населению Газы и увеличения ее объемов.

По завершении встречи, как было объявлено на пресс-конференции, Бербок отправится в город Эль-Ариш, расположенный на Синайском полуострове близ границы с Газой, посетит контрольно-пропускной пункт "Рафах", через который доставляются гуманитарные грузы населению палестинского анклава.