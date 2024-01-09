Кабул попросил Исламабад прекратить "жестокое обращение" с афганскими иммигрантами

Как считает глава временного правительства Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд, подобное отношение к беженцам страны "не решает проблемы, создавшейся с пребыванием в Пакистане нелегальных иммигрантов"

ИСЛАМАБАД, 9 января. /ТАСС/. Глава временного правительства Афганистана, сформированного радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), Мохаммад Хасан Ахунд призвал Пакистан прекратить "жестокое обращение" с нелегальными афганскими иммигрантами, выдворяемыми из исламской республики.

"Жестокое обращение с беженцами из Афганистана не решает проблемы, создавшейся с пребыванием в Пакистане нелегальных иммигрантов. Такое отношение с ними пакистанских властей вызывает разочарование и оппозицию в других странах", - цитирует газета Dawn выступление Ахунда на встрече в Кабуле с пакистанской делегацией во главе с председателем исламистской партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских богословов") Мауланой Фазлуром Рехманом.

По словам Ахунда, "у "Исламского эмирата Афганистан" (ИЭА, используемое талибами название государства) нет намерения причинить вред Пакистану или какой-либо другой стране, и он никому не позволит использовать афганскую землю против соседей".

Рехман находится Кабуле по официальному приглашению афганских талибов, призвавших его стать посредником в урегулировании афгано-пакистанских отношений на фоне возросшей напряженности между двумя странами из-за атак на Пакистан базирующихся в Афганистане боевиков террористической группировки "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП, пакистанская ячейка "Талибан") и депортации с пакистанской территории нелегальных афганских иммигрантов.

ТТП пользуется широкой поддержкой Афганистана, который до сих пор отказывался от борьбы с этой базирующейся на его территории группировкой под предлогом того, что пакистанские талибы воевали вместе с "Талибаном" против войск США, а также в связи с тем, что боевики ТТП считаются в стране "гостями" и борьба с ними противоречит местным традициям.

С 1 ноября в Пакистане проводится кампания по принудительному выдворению на родину иностранцев без виз и документов. Она началась после того, как 31 октября истек крайний срок для добровольного выезда из Пакистана всех нелегальных иммигрантов, большинство из которых - граждане Афганистана. К настоящему времени не менее 500 тыс. беженцев возвратились в Афганистан из Пакистана.