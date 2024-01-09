Выборы главы республики состоятся 23 марта

БРАТИСЛАВА, 9 января. /ТАСС/. В Словакии началась агитационная кампания кандидатов в президенты страны. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

Выборы президента республики состоятся 23 марта.

Если глава государства не будет избран в первом туре, то второй тур выборов состоится 6 апреля. В него пройдут двое кандидатов, набравших наибольшее число голосов. Наиболее вероятным претендентом на победу, согласно опросам населения, является спикер Национального совета (парламента) и лидер партии "Голос - социальная демократия" Петер Пеллегрини. Ему доверяют, согласно последнему опросу, 37% словаков. Ожидается, что Пеллегрини официально объявит о выдвижении своей кандидатуры в борьбе за высший государственный пост 19 января.

О намерении участвовать в выборах президента объявили ранее экс-министры иностранных дел Словакии Иван Корчок и Ян Кубиш. На пост главы государства также намерен баллотироваться бывший председатель Верховного суда Словакии Штефан Гарабин. Согласно социологам, ни один из них не имеет шансов на победу, если им придется сразиться за высший государственный пост с Пеллегрини.

В Словакии выборы президента являются прямыми и всеобщими. В них могут принять участие около 3,5 млн избирателей республики с населением примерно 5,5 млн граждан. Каждый из кандидатов может израсходовать на проведение своей агитационной кампании, согласно законодательству, до €500 тыс.

Действующий глава государства Зузана Чапутова, чей пятилетний президентский мандат завершается 15 июня, не намерена использовать предусмотренную конституцией возможность добиваться переизбрания на второй пятилетний срок.