СМИ: бойцы "Хезболлах" открыли огонь по 13 поселениям на севере Израиля

По информации Al Jadeed, в ответ израильская артиллерия нанесла удары по девяти населенным пунктам на юге Ливана

БЕЙРУТ, 9 января. /ТАСС/. Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" возобновили интенсивные обстрелы израильской территории с юга Ливана. Как сообщил телеканал Al Jadeed, сигналы воздушной тревоги сработали в 13 поселениях на севере Израиля, по которым открыли огонь шиитские бойцы.

Ранее ракетным атакам подверглись армейские казармы в Адамите и Йифтахе, а также израильские пограничные посты в Дишоне, Рувейсате, Ханите, Штуле и Эль-Малькии. В заявлении военно-информационной службы "Хезболлах", распространенном в Telegram-канале, говорится, что "все цели противника были поражены в результате прямого попадания".

В ответ израильская артиллерия нанесла удары по девяти населенным пунктам на юге Ливана. Сообщения о разрушенных домах и пожарах поступили из Айтруна, Кафр-Киллы, Хоулы, Эль-Хияма и Эль-Эдейсы, сведений о пострадавших среди мирных жителей нет.

За сутки израильские беспилотники дважды атаковали машины с шиитскими бойцами, в результате погибли четыре члены вооруженного крыла "Хезболлах".