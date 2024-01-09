Посольство США в РФ в курсе ситуации с арестом Вудлэнда

Согласно заявлению диппредставительства, у Госдепартамента "нет большего приоритета, чем безопасность граждан" Соединенных Штатов за рубежом

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Посольство Соединенных Штатов в Москве в курсе ситуации с арестом американского гражданина Роберта Вудлэнда.

"Нам известны сообщения о недавнем задержании гражданина США в России", - сообщило ТАСС посольство США.

"У Государственного департамента США нет большего приоритета, чем безопасность граждан США за рубежом. Всякий раз, когда гражданин США задерживается за границей, наши посольства и консульства готовы предоставить всю необходимую консульскую помощь", - отметили в диппредставительстве.

Ранее в Останкинском суде Москвы сообщили ТАСС, что Вудлэнда арестовали по обвинению в покушении на незаконное производство и сбыт наркотических средств. Постановлением Останкинского суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 марта. Защита в свою очередь просила о более мягкой мере пресечения. Суд, вынося решение, учел, что Вудлэнд обвиняется в совершении преступления, которое относится к категории особо тяжких, является лицом с двойным гражданством, по месту регистрации не проживает и официально не работает.