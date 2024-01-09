В США утверждают, что призыв РФ прекратить огонь в Газе оторван от ситуации на местах

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее отмечал, что США, помимо Израиля, являются единственной страной, которая противопоставляет себя мировому сообществу, убежденному в необходимости прекращения боевых действий в анклаве

ООН, 9 января. /ТАСС/. Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд утверждает, что призыв России прекратить боевые действия в секторе Газа оторван от ситуации на местах. Такое мнение он выразил на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, которое проводится в связи с вето США на поправку России к резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН по улучшению гуманитарного доступа в сектор Газа.

"Жаль, что вместо того, чтобы вносить свой вклад в тяжелую дипломатическую работу, один постоянный член Совета Безопасности продолжает предлагать поправки и идеи, оторванные от положения дел на месте [конфликта]", - заявил Вуд, не назвав при этом страну прямо.

В конце декабря Совет Безопасности ООН принял подготовленную арабскими странами резолюцию, направленную на облегчение поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. Россия перед голосованием по резолюции предложила поправку, которая включала бы в текст документа призыв к немедленному прекращению боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта, однако она была заблокирована Соединенными Штатами.

Как ранее отмечал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, США, помимо Израиля, являются единственной страной, которая противопоставляет себя мировому сообществу, убежденному в необходимости прекращения боевых действий в секторе Газа. Глава российского диппредставительства указал, что "подобная линия Вашингтона вытекает из его однобокой и эгоистичной позиции, нацеленной на узурпацию процесса ближневосточного урегулирования и покрывательство любых действий своего регионального союзника - Израиля".

В мае 2022 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая постановляет, что "председатель Генеральной Ассамблеи созывает в течение 10 рабочих дней после применения вето одним или более постоянными членами Совета Безопасности официальное заседание Генеральной Ассамблеи для проведения прений по ситуации, в отношении которой было применено вето, при условии, что ассамблея не собирается на чрезвычайную специальную сессию по той же ситуации".