Профильный комитет Рады не смог принять решение по законопроекту о мобилизации

Депутат украинского парламента Алексей Гончаренко сообщил, что инициатива может быть рассмотрена еще раз 10 января на заседании комитета по нацбезопасности

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Профильный комитет Верховной рады завершил заседание, не приняв решение по резонансному законопроекту о новых правилах мобилизации и ужесточению ответственности для уклонистов. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Завтра мобилизационный законопроект не будет вынесен на рассмотрение Рады. Завтра, скорее всего, он еще раз будет рассмотрен на заседании комитета по нацбезопасности", - написал Гончаренко в Telegram-канале. Он добавил, что законопроект был в повестке комитета, однако депутаты шесть часов обсуждали другие вопросы.

Ранее секретарь комитета Роман Костенко предполагал, что 8 или 9 января решение по законопроекту может быть готово. Он пояснял, что по итогам рассмотрения в профильном комитете законопроект может быть отправлен на доработку инициатору - в кабмин или же вынесен на общее голосование, а изменения будут вноситься в виде поправок между первым и вторым чтениями. Также комитет может предложить свой собственный вариант законопроекта на основании правительственного и альтернативных. Как сообщил депутат Ярослав Железняк, 9 января истек срок подачи альтернативных законопроектов. Всего на данный момент их внесено четыре. По его прогнозу, документ все же вынесут на первое чтение и это может произойти уже 11 января.

В свою очередь член профильного комитета Соломия Бобровская сообщила, что правительственный законопроект нуждается в серьезной доработке, а у депутатов "есть вопросы практически к каждой второй его статье". Накануне о своих замечаниях высказался антикоррупционный комитет, он заключил, что документ в таком виде содержит коррупционные риски.

Законопроект о новых правилах мобилизации

Законопроект о новых правилах мобилизации внесли в Раду поздно вечером 25 декабря. После того как документ был размещен на сайте парламента, страница на некоторое время стала недоступна, не справившись с потоком желающих ознакомиться с текстом. Затем в украинских СМИ появилось множество экспертных комментариев и пояснений. В частности, внимание привлекло предложение призывать инвалидов третьей группы. Многие издания обратили внимание, что под эту формулировку подпадают люди без одного глаза, пальцев, почки, легкого или мочевого пузыря. В целом законопроект предполагает ужесточение мер в отношении тех, кто не является по повестке в военкомат, и существенное сокращение числа категорий лиц, имеющих право на отсрочку.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине с февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Действия представителей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) нередко становились причиной скандалов, а практически поголовная коррупция в ТЦК вынудила президента страны Владимира Зеленского сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку. Несмотря на это в соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по данным СМИ, буквально месяцами не выходят из дома. На этом фоне президент Зеленский недавно заявил, что военное командование запросило мобилизовать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек.