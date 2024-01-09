Главы МИД Ирана и России обсудили работу над договором о стратегическом партнерстве

По информации внешнеполитического ведомства исламской республики, стороны также обсудили ход строительства железнодорожного участка Решт - Астара в Иране

ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым процесс подготовки договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами.

Как сообщило внешнеполитическое ведомство исламской республики, в ходе телефонного разговора министры рассмотрели "некоторые вопросы двусторонних отношений, включая транзит товаров и работу над соглашением о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве". В заявлении министерства отмечается, что стороны также обсудили ход строительства железнодорожного участка Решт - Астара в Иране.

Ранее МИД РФ сообщил, что Лавров и Абдоллахиян провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки, включая ситуацию в Красном море и зоне палестино-израильского конфликта. Глава российской дипломатии также выразил соболезнования в связи с терактом в иранском Кермане.

23 октября 2023 года Лавров заявил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном готов примерно на 85%. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, документ может быть подписан "в ходе одного из ближайших контактов на высшем уровне".