СМИ: действующий президент ДРК Чисекеди победил на выборах главы государства

По информации Actualite, одновременно КС пересмотрел в сторону повышения число голосов, отданных за политика, - 73,47%

ПРЕТОРИЯ, 9 января. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Демократической Республики Конго (ДРК) провозгласил действующего президента страны Феликса Чисекеди победителем на состоявшихся в стране 20 декабря выборах главы государства. Об этом сообщил конголезский новостной портал Actualite.

Одновременно КС пересмотрел в сторону повышения число голосов, отданных за Чисекеди, - 73,47%, отмечает электронное издание. Избирком ДРК объявил 31 декабря предварительные итоги выборов, указав, что действующий президент переизбрался, набрав 73,34% голосов избирателей.

Решение КС последовало за его отказом удовлетворить поданные иски с требованием аннулировать результаты президентских выборов.

Ожидается, что инаугурация Чисекеди состоится 20 января в столице страны Киншасе.