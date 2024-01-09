Блинкен: Израиль заверил США, что не будет выселять палестинцев из Газы

Мирные палестинские жители должны иметь возможность вернуться домой, как только позволят условия, отметил госсекретарь Соединенных Штатов

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 января. /ТАСС/. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху на переговорах заверил госсекретаря США Энтони Блинкена, что власти Израиля не будут принудительно выселять палестинцев из сектора Газа. Об этом глава американской дипломатии сообщил на пресс-конференции в Тель-Авиве.

"Мирные палестинские жители должны иметь возможность вернуться домой, как только позволят условия. Их нельзя заставлять покидать Газу. Как я уже сказал премьер-министру [Нетаньяху], Соединенные Штаты безоговорочно отвергают любые предложения о переселении палестинцев за пределы Газы. И премьер-министр подтвердил мне сегодня, что это не является политикой правительства Израиля", - отметил Блинкен.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.