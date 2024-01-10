США в СБ ООН поднимут вопрос о якобы передаче России ракет из КНДР

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в очередной раз заявил, что из-за западных санкций Москва стала наращивать военно-техническое сотрудничество с Пхеньяном

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены поднять вопрос о приписываемой КНДР передаче России баллистических ракет для якобы применения их на Украине в ходе заседания Совета Безопасности ООН в среду, 10 января. Об этом сообщил во вторник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он в очередной раз утверждал, что из-за западных санкций Россия стала наращивать военно-техническое сотрудничество с КНДР, которая якобы направила РФ баллистические ракеты и пусковые установки к ним. По версии Вашингтона, российские войска применяли их на Украине. США "оценивают последствия этих ударов", добавил официальный представитель Белого дома.

Кирби напомнил, что министры иностранных дел 47 стран, включая Аргентину, Германию, Грузию, США, Финляндию, Францию, а также глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель опубликовали во вторник совместное заявление, "осуждающее поставки КНДР, закупки Россией северокорейских баллистических ракет и применение Россией этих северокорейских ракет против Украины". "Передача России баллистических ракет из КНДР напрямую нарушает многочисленные резолюции СБ ООН. Завтра мы вместе с нашими союзниками и партнерами поднимем вопрос об этих военных поставках в СБ ООН и потребуем привлечь Россию к ответственности за очередное нарушение взятых на себя международных обязательств", - утверждал представитель Белого дома. Он добавил, что Вашингтон и его союзники продолжат вводить санкции "против тех, кто способствует подобным поставкам вооружений".

9 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать заявления Белого дома о якобы использовании Россией ракет из КНДР для ударов по Украине. "Мы оставляем это без комментариев", - сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать такую информацию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.