Глава Минфина Израиля заявил Блинкену, что не перечислит "ни шекеля" Палестине

Бецалель Смотрич также отметил, что еврейское государство будет работать над открытием Газы для добровольной миграции беженцев

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 января. /ТАСС/. Министр финансов Израиля, лидер праворадикальной партии "Религиозный сионизм" Бецалель Смотрич не намерен передавать "ни шекеля" палестинской администрации и хочет поощрять "добровольную миграцию" из сектора Газа. Его комментарий адресован госсекретарю США Энтони Блинкену, во вторник находившемуся с визитом в еврейском государстве.

"Американский госсекретарь Блинкен, добро пожаловать в Израиль. Мы очень ценим поддержку, которую США оказывают Израилю, но в том, что касается нашего существования в нашей стране, мы всегда будем действовать в соответствии с израильскими интересами. Так что мы продолжим бороться всей нашей мощью, чтобы уничтожить [радикальное палестинское движение] ХАМАС, и мы не переведем палестинской администрации ни шекеля, которые бы пошли семьям нацистов в Газе", - написал Смотрич на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"И мы будем работать над тем, чтобы открыть ворота Газы для добровольной миграции беженцев, как это сделало международное сообщество для беженцев из Сирии и с Украины", - добавил министр.

Блинкен на пресс-конференции во вторник в Тель-Авиве заявил, что израильские власти должны прекратить удерживать доходы от налоговых поступлений, предназначенные для палестинского бюджета. Госсекретарь также сообщил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху заверил его в отсутствии у Израиля намерений принудительно выселять палестинцев из Газы.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.