В Сенате США заявили о необходимости мер по временному финансированию правительства

Сенатор Джон Тьюн допустил, что соответствующая резолюция будет предусматривать выделение средств на работу американских ведомств примерно до марта

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Конгрессу потребуется согласовать краткосрочное продление финансирования работы федерального правительства, несмотря на то что ранее сообщалось о договоренностях между американскими законодателями по поводу бюджетных расходов. Об этом заявил журналистам во вторник лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

"Очевидно, что нам также придется принять резолюцию о продолжении финансирования", - отметил он. Макконнелл добавил, что "спикеру [Палаты представителей Конгресса Майку Джонсону] и лидеру [демократического] большинства [в Сенате Чаку Шумеру] предстоит определить срок действия резолюции о продолжении финансирования". Сенатор Джон Тьюн (республиканец от штата Южная Дакота) допустил, что резолюция будет предусматривать выделение средств на работу американских ведомств примерно до марта.

Президент США Джо Байден в конце прошлой недели заявил, что демократы и республиканцы в Конгрессе достигли соглашения о выделении средств на работу федерального правительства в 2024 году. Американский лидер отметил, что предусмотренный проектом финансирования бюджет отвечает требованиям Белого дома. Согласно договоренностям, общий бюджет правительства США на 2024 год составит около $1,6 трлн.

"Шумер и спикер [Джонсон] достигли договоренностей об общей сумме. А пока нам нужно не допустить прекращения финансирования работы правительства", - пояснил Макконнелл. Он отметил, что "самые простые вещи требуют в Сенате неделю" для согласования. Джонсон ранее подчеркивал, что не считает целесообразным принятие краткосрочных резолюций по этому вопросу.

В ноябре 2023 года Байден подписал одобренный ранее обеими палатами Конгресса законопроект о временном финансировании работы федерального правительства. Выделение средств на его работу может быть частично приостановлено после 19 января, если не будут утверждены новые договоренности.