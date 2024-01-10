США сообщили, что с 19 ноября хуситы совершили 26 нападений на суда в Красном море

Центральное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов не привело информацию о пострадавших и размере урона

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) совершило 26 нападений в Красном море с 19 ноября. Об этом во вторник сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"9 января <...> хуситы начали комплексную атаку с использованием <...> БПЛА, противокорабельных крылатых ракет и противокорабельных баллистических ракет с подконтрольной территории Йемена в сторону международных морских путей в южной части Красного моря, по которым проходили десятки торговых судов", - говорится в сообщении, опубликованном на странице CENTCOM в X (ранее Twitter).

"Это 26-е нападение хуситов на торговые пути в Красном море с 19 ноября", - уточнило командование. О пострадавших и размере урона не сообщается. По данным CENTCOM, были сбиты "18 БПЛА, 2 противокорабельные крылатые ракеты и 1 противокорабельная баллистическая ракета". Как передавала во вторник телекомпания CNN, ВМС США сбили в Красном море 24 ракеты и дрона, запущенные хуситами с территории Йемена.

Госсекретарь Энтони Блинкен сообщал, что действия движения "Ансар Аллах" в Красном море затрагивают интересы более чем 40 стран и нарушают почти 20% мировых морских перевозок.