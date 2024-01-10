Al Jazeera: израильские военные штурмуют Наблус на Западном берегу

ЦАХАЛ продвигается в сторону кварталов, расположенных в исторической части города, передает телеканал

ДУБАЙ, 10 января. /ТАСС/. Армия обороны Израиля ведет штурм города Наблус на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, израильские силы находятся в городской черте и продвигаются в сторону кварталов, расположенных в его исторической части.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по анклаву и городам на Западном берегу реки Иордан, а также по отдельным районам Ливана и Сирии.