Таджикистан и Турция подписали программу сотрудничества до 2026 года

Главы диппредставительств двух стран также обсудили вопросы взаимодействия в сферах политики, экономики, торговли, инвестиций, образования, науки, культуры, здравоохранения и туризма

ДУШАНБЕ, 10 января. /ТАСС/. Таджикистан и Турция подписали программу сотрудничества на ближайшие три года между министерствами иностранных дел двух стран. Как сообщает внешнеполитическое ведомство Таджикистана, документ подписан по итогам встречи главы МИД Сироджиддина Мухриддина с его коллегой из Турции Хаканом Фиданом, прибывшим в Душанбе с официальным визитом.

"По итогам двусторонней встречи министры иностранных дел подписали программу сотрудничества между министерствами иностранных дел Таджикистана и Турции на 2024-2026 годы", - говорится в сообщении.

Собеседники обсудили вопросы взаимодействия в сферах политики, экономики, торговли, инвестиций, образования, науки, культуры, здравоохранения и туризма. Кроме того, в ходе встречи стороны затронули темы обеспечения безопасности, борьбы с терроризмом, а также укрепления договорно-правовой базы сотрудничества. Отмечается, что было рассмотрено взаимодействие двух стран в рамках международных и региональных организаций.

Фидан прибыл в Душанбе вечером 9 января. В рамках его визита запланирована встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.