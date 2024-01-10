Армия Израиля заявила о нанесении ударов по 150 объектам радикалов в секторе Газа

В пресс-службе армии отметили, что "сухопутные подразделения, ВВС и ВМС ЦАХАЛ продолжают действовать против террористической организации ХАМАС" в палестинском анклаве

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 января. /ТАСС/. Израильские военные за сутки атаковали 150 объектов радикалов на территории сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"За минувшие сутки ЦАХАЛ атаковал в секторе Газа 150 террористических объектов", - говорится в заявлении. В пресс-службе отметили, что "сухопутные подразделения, ВВС и ВМС ЦАХАЛ продолжают действовать против террористической организации ХАМАС" в палестинском анклаве.

"В Хан-Юнисе на юге сектора Газа военнослужащие ЦАХАЛ уничтожили десятки террористов", - продолжили военные. В лагере беженцев Аль-Магази в центральной части анклава "сухопутные войска обнаружили шахты 15 подземных туннелей", а также "в ходе целенаправленных рейдов на военные объекты <...> уничтожили станок, используемый для изготовления ракет", добавили в армейском ведомстве.