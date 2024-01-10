Следственная комиссия Сейма Польши хочет допросить экс-главу МИД и его заместителя

По словам руководителя комиссии депутата Михала Щербу, члены комиссии готовят список свидетелей, "который, разумеется, включает главных героев визового скандала, которыми были министр Збигнев Рау, Петр Вавжик, а также те лица, которые ответственны за активное участие в этом деле коррупционного характера"

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Сформированная в Сейме Польши следственная комиссия хочет допросить бывшего министра иностранных дел Збигнева Рау и его заместителя Петра Вавжика в связи с так называемой визовой аферой. Об этом сообщает агентство РАР со ссылкой на руководителя комиссии депутата Михала Щербу.

По словам законодателя, члены комиссии готовят список свидетелей, "который, разумеется, включает главных героев визового скандала, которыми были министр Збигнев Рау, Петр Вавжик, а также те лица, которые ответственны за активное участие в этом деле коррупционного характера".

"Мы также хотим расследовать степень ответственности [бывшего] премьера Матеуша Моравецкого, вице-премьера по вопросам безопасности Ярослава Качиньского, причастность министра - координатора спецслужб Мариуша Каминьского, невзирая на то, будет ли он в тюрьме или в другом месте", - добавил Щерба.

Визовый скандал в Польше начался после того, как в сентябре 2023 года Петра Вавжика и несколько других высокопоставленных чиновников МИД Польши оппозиция обвинила в том, что в 2022 году они незаконно выдали около 200 тыс. польских виз мигрантам из африканских и арабских стран.

Следственная комиссия Сейма состоит из 11 человек. Четверо из них - депутаты от бывшей правящей партии "Право и справедливость", остальные - представители оппозиции. Комиссия была создана после победы оппозиционных сил на парламентских выборах 15 октября.