Находящийся под стражей экс-глава МВД Польши объявил голодовку

Мариуш Каминьский и его заместитель Мачей Вонсик ранее были задержаны сотрудниками полиции в президентском дворце в Варшаве

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Бывший министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский, который находится под стражей, объявил голодовку. Заявление политика приводит телеканал Polsat News.

"Как политзаключенный, начинаю голодовку с первого дня моего заключения", - объявил Каминьский.

Бывший глава МВД Польши и его заместитель Мачей Вонсик были задержаны сотрудниками полиции в президентском дворце в Варшаве вечером 9 января. Это произошло в соответствии с постановлением суда, которое было вынесено в тот же день. В поддержку арестованных экс-главы МВД и его заместителя в Варшаве прошла демонстрация. 10 января канцелярия президента Польши Анджея Дуды сообщила, что в ближайшее время глава государства выступит со специальным заявлением, посвященным ситуации вокруг ареста Каминьского и Вонсика.