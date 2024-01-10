Строительство на Украине завода Baykar планируют завершить за два года

Украинский посол в Турции Василий Боднар не стал называть место, где строится завод, объяснив это причинами безопасности

СТАМБУЛ, 10 января. /ТАСС/. Строительство на Украине завода турецкой компании Baykar по производству беспилотных летательных аппаратов планируется завершить в течение двух лет. Об этом сообщил украинский посол в Турции Василий Боднар.

"Мы рассчитываем, что строительство завода Baykar будет завершено в течение двух лет", - приводит слова посла телеканал 24 TV. Он не стал называть место, где строится завод, объяснив это причинами безопасности.

Ранее дипломат заявлял, что запуск предприятия возможен до конца 2023 года. Компания Baykar сообщала, что планирует инвестировать в проекты на Украине, в том числе в строительство завода по производству беспилотников, порядка $100 млн.

Украинский посол также сообщил, что Киев участвует в тендере на производство двигателей для создаваемого Турцией истребителя пятого поколения Kaan. Кроме того, по его словам, двигателями украинского производства оснащаются беспилотники ANKA-3 и ударные вертолеты ATAK-2.