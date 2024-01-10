Посол КНР в Вашингтоне заявил, что его страна не собирается бросать вызов США

Се Фэй отметил, что Китай также не намерен становиться гегемоном

ПЕКИН, 10 января. /ТАСС/. КНР не намерена становиться гегемоном в мире и не планирует бросать вызов Соединенным Штатам. Как сообщает Центральное телевидение Китая, об этом заявил посол Китая в США Се Фэй на мероприятии, организованном Центром Картера и другими организациями в Вашингтоне.

"Меньше всего мы планируем бросать вызов Соединенным Штатам или смещать их. Мы искренне надеемся быть партнерами и друзьями с Соединенными Штатами", - сказал посол, подчеркнув, что Пекин никогда не будет стремиться к гегемонии по мере роста своей силы.

В то же время, продолжил дипломат, "у Китая есть интересы, которые необходимо защищать, принципы, которые необходимо отстаивать, и красные линии, которые нельзя пересекать".

Особо Се Фэй отметил важность тайваньского вопроса, который "является самым важным и чувствительным вопросом в китайско-американских отношениях".

"Никто так не дорожит миром и стабильностью по ту сторону Тайваньского пролива, как китайская сторона. Но сепаратизм во имя "независимости Тайваня" так же несовместим с миром в проливе, как огонь с водой", - сказал дипломат.

"Когда дело доходит до сепаратистов, выступающих "за независимость Тайваня", которые предают свою родину и отказываются идентифицировать себя как китайцев, у китайского правительства просто нет места для компромисса", - предостерег китайский посол, призвав американскую сторону придерживаться принципа "одного Китая" и своих обязательств по этому вопросу.