Bloomberg: директор АНБ Пол Накасоне уйдет в отставку в феврале

Также он покинет пост главы Киберкомандования ВС США, уточняет агентство

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Директор Агентства национальной безопасности (АНБ) США генерал Пол Накасоне покинет свой пост в начале февраля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Я знаю, что он уходит, потому что только что был согласован его преемник", - приводит оно слова сенатора от штата Мэн Ангуса Кинга. По данным агентства, Накасоне также уйдет с поста главы Киберкомандования ВС США.

Представители АНБ в ответ на запрос Bloomberg заявили, что не обладают сведениями о конкретной дате отставки генерала. Он должен был уволиться еще в 2023 году, однако сложности с утверждением в Сенате Конгресса кандидатуры на его замену задержали этот процесс.

Газета Politico в мае 2023 года сообщила, что президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру замглавы Киберкомандования генерал-лейтенанта ВВС США Тимоти Хога на пост руководителя АНБ. Уточнялось, что после утверждения Сенатом он должен будет одновременно возглавить и Киберкомандование ВС США.

Хог с середины 2022 года занимал должность замглавы Киберкомандования. В университете изучал русистику. Начинал службу в разведке.