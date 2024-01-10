Кисида заявил о намерении Японии сотрудничать с Бразилией в вопросе проведения саммита G20

В ходе переговоров японский премьер-министр и бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва обязались сотрудничать в области охраны окружающей среды и изменения климата, а также в сфере искоренения бедности и голода

ТОКИО, 10 января. /ТАСС/. Правительство Японии намерено сотрудничать с властями Бразилии в вопросе проведения предстоящего саммита Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро. Об этом заявил японский премьер-министр Фумио Кисида в ходе телефонных переговоров с бразильским президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой.

"Премьер-министр Кисида заявил, что Япония готова расширять сотрудничество с Бразилией и работать в тесном взаимодействии для успешного проведения саммита G20 в Рио-де-Жанейро на основе результатов, достигнутых в период [прошлогоднего] председательства Токио в Группе семи (G7)", - приводит содержание беседы японский МИД.

Отмечается, что в ходе переговоров "лидеры двух стран обязались сотрудничать в области охраны окружающей среды и изменения климата, а также в сфере искоренения бедности и голода". Кроме того, Кисида и Лула да Силва "условились обсудить различные пути укрепления экономических отношений, включая дальнейшее развитие торговли и инвестиций".

Саммит G20 в 2024 году состоится 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.