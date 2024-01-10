В Белоруссии заявили о подготовке на Украине диверсионных групп для дестабилизации страны

Государственный секретарь СБ республики Александр Вольфович отметил, что геополитическая обстановка в Восточноевропейском регионе коллективной безопасности "характеризуется как самый острый военно-политический кризис со времен Второй мировой войны"

МИНСК, 10 января. /ТАСС/. Подготовка диверсионно-разведывательных групп, нацеленных на дестабилизацию обстановки в Белоруссии, проводится на территории Украины. Об этом рассказал государственный секретарь Совета Безопасности республики Александр Вольфович.

"Знаем и фиксируем, что на территории Украины готовятся диверсионно-разведывательные группы, незаконные вооруженные отряды, которые нацелены на дестабилизацию обстановки здесь. Конечно, это все заставляет нас принимать соответствующие меры", - приводит его слова агентство БелТА.

По словам Вольфовича, геополитическая обстановка в Восточноевропейском регионе коллективной безопасности "характеризуется как самый острый военно-политический кризис со времен Второй мировой войны".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наступивший год для республики будет непростым, обстановку в стране в ходе предстоящих в феврале парламентских и местных выборов "будут тренироваться" раскачать враждебные силы.