Алиев: Баку будет адекватно отвечать на антиазербайджанские действия Парижа

По его словам президента республики, "поводов для того, чтобы весь мир вспомнил о злодеяниях французского империализма в колониальных странах предостаточно"

БАКУ, 10 января. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обещал адекватные действия на антиазербайджанские шаги Франции.

"Мы, конечно, не будем сидеть сложа руки, мы не та страна, которая только защищается и оправдывается. Мы предприняли и будем предпринимать адекватные действия", - сказал Алиев в интервью местным телеканалам.

По его словам, "поводов для того, чтобы весь мир вспомнил о злодеяниях французского империализма в колониальных странах предостаточно".

Алиев подчеркнул, что после антитеррористической операции в Карабахе отношения между Азербайджаном и Францией по существу прекратились, но это произошло не по вине Баку.

"Просто Франция уже в открытую стала вести антиазербайджанскую деятельность, не маскируясь никакими другими факторами", - отметил он. Среди подобных действий Парижа он назвал попытки принятия резолюции, а в дальнейшем и санкций против Азербайджана на площадке Совбеза ООН. "По-моему, как минимум пять раз такие попытки предпринимались и пять раз они увенчались полным фиаско, потому что нас поддержало много стран, и им не удалось набрать необходимое количество стран для того, чтобы принять эту резолюцию", - добавил президент Азербайджана.

Касаясь осквернения памятника азербайджанской поэтессе Натаван во французском городе Эвиан-ле-Бен, Алиев расценил как "дно моральной деградации, когда злость, бессилие и истерика вымещаются на памятнике".

"Думаю, то, что происходит сегодня, - и это фиаско в Совете Безопасности ООН, и в Европейском союзе, тщетные попытки через своих представителей в Европарламенте где-то нас ущемить, а может быть, даже "ущипнуть" - это все бесполезно. <…> Мы будем способствовать разоблачению французского неоколониализма и процессу освобождения французских колоний от французского колониального ига", - заключил Алиев.