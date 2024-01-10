Фракция "Слуга народа" в Раде вернула на доработку законопроект о мобилизации

Издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в парламенте сообщило, что в Раде не хватает голосов для принятия законопроекта в нынешнем виде

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Фракция пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде приняла решение вернуть законопроект о мобилизации кабмину Украины на доработку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

"Только что фракция "Слуги народа" на своем заседании решила вернуть мобилизационный законопроект на доработку кабмину", - написал он.

В свою очередь издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в парламенте сообщило, что в Раде не хватает голосов для принятия законопроекта в нынешнем виде. По данным издания, большинство парламентариев от "Слуги народа" не хотят голосовать за законопроект в первом чтении, фракции "Евросолидарности" и "Батькивщины" отказались голосовать в полном составе, а "Доверие" и "За будущее" будут голосовать лишь частично.

Свои замечания к закону передали Минобразования, Нацгвардия, Минздрав и другие субъекты исполнительной власти, поскольку, как отмечается, инициатива не обсуждалась с соответствующими структурами на всех этапах.

О законопроекте

Законопроект о новых правилах мобилизации внесли в Раду поздно вечером 25 декабря. После того как документ был размещен на сайте парламента, страница на некоторое время стала недоступна, не справившись с потоком желающих ознакомиться с текстом. Затем в украинских СМИ появилось множество экспертных комментариев и пояснений. В целом законопроект предполагает ужесточение мер в отношении тех, кто не является по повестке в военкомат, и существенное сокращение числа категорий лиц, имеющих право на отсрочку.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине с февраля 2022 года и с тех пор неоднократно продлевалась. Действия представителей территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) нередко становились причиной скандалов, а практически поголовная коррупция в ТЦК вынудила президента страны Владимира Зеленского сменить всех областных военкомов и устроить массовую проверку. Несмотря на это в соцсетях регулярно появляются видео, на которых военкомы пытаются с применением силы вручать повестки на улицах, в общественном транспорте или в спортзалах, а многие мужчины, по данным СМИ, буквально месяцами не выходят из дома. На этом фоне президент Зеленский недавно заявил, что военное командование запросило мобилизовать в вооруженные силы еще 500 тыс. человек.