Bloomberg: Великобритания выступила против нанесения ударов по объектам хуситов в Йемене

Лондон опасается возможной эскалации конфликта, сообщает агентство со ссылкой на источники

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Великобритания на переговорах с США выступила против нанесения ударов по объектам мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситов) на территории Йемена. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Лондон настаивает на том, чтобы все действия были сосредоточены на операциях на море, так как они опасаются возможной эскалации конфликта. Как отмечают источники, официальные лица Саудовской Аравии также выразили беспокойство насчет любых военных действий на территории Йемена.

Bloomberg напомнил, что во вторник хуситы совершили "крупнейшую на сегодняшний день атаку на суда в Красном море". Как указывает агентство, этот инцидент показывает "неспособность США и их союзников сдерживать атаки". Белый дом рассматривает возможность нанесения военных ударов по объектам хуситов в Йемене, информирует агентство.

Госсекретарь Энтони Блинкен сообщал, что действия движения "Ансар Аллах" в Красном море затрагивают интересы более чем 40 стран и нарушают почти 20% мировых морских перевозок.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian. В число ее участников должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова, Франция.