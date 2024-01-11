Экс-премьер Японии: конфликт на Тайване приведет к эвакуации японцев на военных кораблях

Таро Асо также вновь высказался в пользу присоединения страны к партнерству AUKUS

ТОКИО, 11 января. /ТАСС/. Япония вынуждена будет задействовать корабли Сил самообороны для эвакуации своих граждан с Тайваня в случае возникновения конфликта в этом регионе. Такое мнение выразил заместитель председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии, экс-премьер Таро Асо.

"Если что-то произойдет на Тайване, для спасения примерно 100 тыс. японских граждан придется направить туда морские Силы самообороны Японии", - приводит газета Mainichi слова Асо, сказанные им в беседе с журналистами после выступления в Центре изучения президентства и Конгресса США.

Политик также в очередной раз высказался в пользу присоединения Японии к созданному в 2021 году партнерству AUKUS в составе Австралии, Великобритании и США. В рамках этой структуры Австралия должна с помощью союзников построить свою первую атомную субмарину в начале 2040-х годов. Кроме того, партнерство предполагает ведение совместных разработок новейших вооружений, включая гиперзвуковые.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.