Кандидат от оппозиции Тайваня отказался в случае победы обсуждать воссоединение с Китаем

Политик Хоу Юи объяснил, что острову необходимо "самостоятельно идти по тайваньскому среднему курсу"

ГОНКОНГ, 11 января. /ТАСС/. Кандидат от главной тайваньской оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи заявил, что в случае победы на выборах главы администрации острова не будет обсуждать с Пекином воссоединение Тайваня с материковым Китаем. Об этом сообщила тайваньская газета The Liberty Times.

На пресс-конференции журналисты попросили его сказать, как он относится к председателю КНР Си Цзиньпину и готов ли он поехать на встречу с ним в Пекин в случае получения такого приглашения. Кроме того, его попросили прокомментировать заявление бывшего главы администрации Тайваня от партии Гоминьдан Ма Инцзю (занимал этот пост с 2008 по 2016 год) о том, что Пекин и Тайбэй должны доверять друг другу. "Мы с ним [Ма Инцзю] отличаемся друг от друга. Во время моих полномочий вопрос воссоединения затрагиваться не может. Два берега [Тайваньского пролива] не могут полагаться только на одностороннюю добрую волю", - сказал Хоу Юи.

Как указал он, со времени правления Ма Инцзю и исторической встречи последнего с Си Цзиньпином в 2015 году в Сингапуре ситуация как в Тайваньском проливе, так и в отношениях Пекина и Вашингтона сильно изменилась, а действия правительства Демократической прогрессивной партии Тайваня привели к значительному росту военных рисков.

Он отметил, что переговоры с материковым Китаем можно вести только с сильных позиций, имея боеспособные вооруженные силы. "Мы не можем не делать приготовления, это слишком опасно. Тайваню необходимо самостоятельно идти по тайваньскому среднему курсу, реальная сила имеет крайне важное значение", - добавил политик.

Выборы на Тайване

Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня (высший законодательный орган острова) пройдут 13 января. С 2016 года пост главы администрации Тайваня занимает представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь. В 2024 году истекает ее второй и последний срок на этой должности.

Фаворитом предвыборной гонки является действующий заместитель главы администрации Тайваня, представитель правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ, который лидирует в опросах общественного мнения. Двумя оппозиционными кандидатами являются председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ и политик от выступающего за сближение с материковым Китаем Гоминьдана Хоу Юи.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.