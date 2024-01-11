СМИ: митинг в поддержку арестованных политиков прошел у дома Дональда Туска в Сопоте

Лидеры манифестантов намерены принять участие в протестах против ареста экс-главы МВД Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика в Варшаве

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Митинг в поддержку арестованных экс-главы МВД Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика прошел ночью у дома премьер-министра страны Дональда Туска в городе Сопот. Об этом сообщает портал Wiadomosci.pl.

По его данным, в акции участвовали несколько десятков человек, которые зажгли свечи, развернули транспаранты и скандировали лозунг: "Покончить с режимом Туска!".

Дежурившая у дома премьер-министра полиция не вмешивалась, никаких инцидентов зарегистрировано не было.

Лидеры манифестантов сообщили, что намерены принять участие в митинге протеста против ареста Каминьского и Вонсика в Варшаве, где это мероприятие состоится у президентского дворца в 16:00 по местному времени (18:00 мск).

Депутаты Сейма (нижней палаты парламента) от бывшей правящей партии "Право и справедливость" Каминьский и Вонсик были арестованы во вторник в президентском дворце. 20 декабря суд приговорил каждого из них к двум годам тюремного заключения за злоупотребление служебным положением и коррупцию по делу 2007 г., когда они входили в руководство польской спецслужбы "Центральное антикоррупционное бюро".